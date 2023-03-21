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Украина получила от ЕС еще 1,5 млрд евро из макрофинансового пакета

21 марта 2023 14:45
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Сегодня, 21 марта, Европейский Союз перечислил Украине второй транш помощи в размере 1,5 млрд. евро. Известно, что общая сумма макрофинансового пакета составляет 18 млрд. евро.

Об этом в своем Twitter рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Президент Еврокомиссии подчеркнула, что эта финансовая помощь дает Украине возможность работать, защищать себя и ставит Украину на путь вступления в ЕС, поддерживая реформы.

"Сегодня мы выделили еще 1,5 миллиарда евро Украине. Наша поддержка помогает Украине жить, защищаясь. И уверенно ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины", — говорится в сообщении.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис уточнил, что Украина выполнила условия для этой выплаты, в частности назначила главу Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма — 350 миллионов долларов.

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