Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Україна отримала перші чотири танки Leopard 2, які були передані країні її партнерами для зміцнення її обороноздатності. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та його колега з Польщі Матеуш Моравецький зустріли ці танки та привітали екіпажі українських танкістів, які вже мають значний бойовий досвід.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

Танки для України

За словами глави українського уряду, ці танки будуть використані для захисту свободи України, а не для придушення її народу, як це було у минулому. Він також висловив подяку Польщі та всім партнерам України за їхні рішучі кроки на підтримку країни та наближення до її перемоги.

Україна має намір продовжувати розширювати свою танкову коаліцію під керівництвом президента, щоб повернути свободу на всі свої території. Це ясно демонструє, що Україна прагне зміцнити свою обороноздатність та захистити свою територіальну цілісність від будь-яких можливих загроз.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 24 лютого, Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard 2, які поставляються в Україну. Німеччина пообіцяла поставити ще чотири сучасні бойові танки Leopard 2 зі своїх складів Бундесверу.

Загальна кількість танків, які плануються до постачання, зростає з 14 до 18 танків Leopard 2 A6. Таким чином, Німеччина разом зі своїми країнами-партнерами Португалією та Швецією зможе надати Україні батальйон із 31 танком.