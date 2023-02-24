Украина получила первые четыре танка Leopard 2 от союзников, — Шмыгаль
Украина получила первые четыре танка Leopard 2, которые были переданы стране ее партнерами для укрепления ее обороноспособности. Премьер-министр Денис Шмигаль и его коллега из Польши Матеуш Моравецкий встретили эти танки, и поздравили экипажи украинских танкистов, которые уже имеют значительный боевой опыт.
Об этом Шмыгаль написал в Telegram.
-
"Главное оружие сегодня — это дроны, и с их поставкой в войска есть проблемы" — одесские волонтеры
-
К годовщине российского вторжения: в Польше состоялся марш солидарности с Украиной
-
Зеленский отметил, что для победы в войне нужно единство людей
-
"Все зависит от нас": Зеленский высказался о Крыме
-
В Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час и продолжают террор: детали
-
США потеряют НАТО, если перестанут поддерживать Украину, — Зеленский
-
Трем знакам зодиака звезды пророчат фантастический март: чего ожидать
-
Селена Гомес покидает соцсети: что стало причиной
-
"Они нам не братья": каким был год войны для одесситов
-
"Сделать это силой невозможно": Зеленский о детях, похищенных рф
Танки для Украины
По словам главы украинского правительства, эти танки будут использованы для защиты свободы Украины, а не для угнетения ее народа, как это было в прошлом. Он также выразил благодарность Польше и всем партнерам Украины за их решительные шаги в поддержку страны и приближение к ее победе.
Примечательно, что Украина намерена продолжать расширять свою танковую коалицию под руководством президента, чтобы вернуть свободу на все свои территории. Это ясно демонстрирует, что Украина стремится укрепить свою обороноспособность и защитить свою территориальную целостность от любых возможных угроз.
Напомним, что в пятницу, 24 февраля, Германия решила увеличить количество поставляемых в Украину танков Leopard 2. Германия пообещала поставить еще четыре современных боевых танка Leopard 2 из своих складов Бундесвера.
Общее количество танков, которые планируются к поставке, увеличивается с 14 до 18 танков Leopard 2 A6. Таким образом, Германия, вместе со своими странами-партнерами Португалией и Швецией, сможет предоставить Украине батальон с 31 танком.