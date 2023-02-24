Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Украина получила первые четыре танка Leopard 2, которые были переданы стране ее партнерами для укрепления ее обороноспособности. Премьер-министр Денис Шмигаль и его коллега из Польши Матеуш Моравецкий встретили эти танки, и поздравили экипажи украинских танкистов, которые уже имеют значительный боевой опыт.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram.

Танки для Украины

По словам главы украинского правительства, эти танки будут использованы для защиты свободы Украины, а не для угнетения ее народа, как это было в прошлом. Он также выразил благодарность Польше и всем партнерам Украины за их решительные шаги в поддержку страны и приближение к ее победе.

Примечательно, что Украина намерена продолжать расширять свою танковую коалицию под руководством президента, чтобы вернуть свободу на все свои территории. Это ясно демонстрирует, что Украина стремится укрепить свою обороноспособность и защитить свою территориальную целостность от любых возможных угроз.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, Германия решила увеличить количество поставляемых в Украину танков Leopard 2. Германия пообещала поставить еще четыре современных боевых танка Leopard 2 из своих складов Бундесвера.

Общее количество танков, которые планируются к поставке, увеличивается с 14 до 18 танков Leopard 2 A6. Таким образом, Германия, вместе со своими странами-партнерами Португалией и Швецией, сможет предоставить Украине батальон с 31 танком.