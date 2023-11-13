Україна не змогла домовитися з польськими перевізниками про розблокування кордону, — The Guardian

Страйк польських перевізників на кордоні з Україною. Фото: Naszwybir

Переговори польських перевізників з українським урядом не вирішили суперечку. Вони заявили, що продовжать блокувати кордон з Україною.

Про це пише The Guardian.

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Відомо, що сьогодні, 13 листопада, відбулася зустріч представників польських перевізників з представниками українського та польського урядів.

"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", — розповів організатор страйку Рафал Меклер.

Польські перевізники обурені тим, що послаблення правил доступу до ЄС після вторгнення Росії в Україну призвело до напливу української конкуренції — це серйозно вплинуло на їхні прибутки.

Тому транспортні компанії хочуть відновити використання дозволів на в’їзд до ЄС для українських вантажівок. Також вони просять посилення вимог перевезень в рамках сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту та заборони реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС.

Крім того, перевізники вимагають отримання доступу до української системи "Шлях", створення окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга" й виділення окремих черг для порожніх авто.

Раніше у ДПСУ заявили, що блокада польсько-українського кордону на прикордонному пункті "Ягодин — Дорогуськ" триватиме до 3 грудня. Вона діє лише щодо вантажного транспорту, натомість рух автобусів, автомобілів з гуманітарною допомогою, швидкопсувними товарами, тваринами та небезпечними вантажами (наприклад, цистернами з пальним) дозволяється в обох напрямках.