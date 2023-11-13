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Украина не смогла договориться с польскими перевозчиками о деблокировке границы, — The Guardian

13 ноября 2023 21:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина не смогла договориться с польскими перевозчиками о деблокировке границы, — The Guardian
Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной. Фото: Naszwybir
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Переговоры польских перевозчиков с украинским правительством не разрешили спор. Они заявили, что продолжат блокировать границу с Украиной.

Об этом пишет The Guardian.

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Известно, что сегодня, 13 ноября, прошла встреча представителей польских перевозчиков с представителями украинского и польского правительств.

"Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", — рассказал организатор забастовки Рафал Меклер.

Польские перевозчики возмущены тем, что ослабление правил доступа в ЕС после вторжения России в Украину привело к наплыву украинской конкуренции — это оказало серьезное влияние на их доходы.

Поэтому транспортные компании хотят возобновить использование разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовиков. Также они просят ужесточения требований перевозок в рамках сертификатов Европейской конференции министров транспорта и запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС.

Кроме того, перевозчики требуют получения доступа к украинской системе "Шлях", создания отдельных очередей для машин из ЕС в системе "єЧерга" и выделения отдельных очередей для пустых авто.

Ранее в ГНСУ заявили, что блокада польско-украинской границы на пограничном пункте "Ягодин — Дорогуск" продлится до 3 декабря. Она действует только в отношении грузового транспорта, а движение автобусов, автомобилей с гуманитарной помощью, скоропортящимися товарами, животными и опасными грузами (например, цистернами с горючим) разрешается в обоих направлениях.

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