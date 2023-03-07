Украина не имеет ничего общего с авариями на Северных потоках, — Подоляк
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию о причастности Украины к аварии на газопроводах Северный поток — 1 и Северный поток — 2 в Балтийском море. По его словам, Украина не имеет ничего общего с этим происшествием и не располагает информацией о "проукраинских диверсионных группах".
Об этом Подоляк написал в Twitter.
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"Хотя мне нравится собирать забавные теории заговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море и не содержит информации о "проукраинских диверсионных группах". Что произошло с газопроводами Nord Stream? "Утонули", как говорят в самой рф", — написал Подоляк.
Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что за взрывом газопроводов Северный поток могут стоять "неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы".
СМИ также сообщили о новых разведданных США, свидетельствующих о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой, якобы, входили противники российского президента владимира путина.
Напомним, что разорванные подводные газопроводы "Северный поток" в россии собираются запечатать и законсервировать, поскольку нет ближайших планов по их ремонту или восстановлению.