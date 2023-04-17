Украина не видит использования Россией китайского оружия: Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не видит подтверждения использования Россией китайского оружия, несмотря на информацию из "слитых" документов Пентагона о якобы военной помощи РФ от Китая. Пекин из этого не получит никакой выгоды.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Подробности

Данилов уверяет, что если бы подобное оружие появилось, то Украина сразу сделала бы заявление, как это было с иранскими дронами.

"Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайское вооружение мы сейчас на нашем фронте не видим", — отметил Данилов.

Также он заявил, что пока нет причин Китаю помогать России оружием, ведь Пекин нейтрально относится к войне, не поддерживая ни одну из сторон.

"Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов о завершении войны, но они это называют несколько по-другому. И это первый вопрос, почему мы не можем это окончательно принимать. Там есть вещи, которые можем принимать, когда речь идет о территориальной" целостности, об ООН. Это, конечно, для нас полезно. Но есть пункты, которые достаточно сомнительны", — подчеркнул Секретарь СНБО.

Напомним, что Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключает, что Россия может использовать ситуацию с утечкой данных Пентагона по контрнаступлению ВСУ. По его мнению, РФ может "вбросить" в сеть фейковые документы, выставив их как часть "слитых" документов Пентагона.