Україна може визнати бойовиків ХАМАС терористами, — посол Ізраїлю
Україна є "найбільш проізраїльською країною в Європі". Через це вона може визнати бойовиків ХАМАС терористами.
Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв'ю Ynet.
Коли Україна може ухвалити таке рішення
За його словами, через те, що через бойові дії в Ізраїлі загинуло 20 українців, наша держава може ухвалити необхідне рішення.
"Ми працюємо з кількома депутатами Ради, українського парламенту, і намагаємося просувати визнання ХАМАС терористичною організацією. Ми сподіваємося, що зараз, через те, що сталося, і оскільки серед убитих понад 20 громадян України та двоє викрадених мають українське громадянство, є велика ймовірність, що Україна ухвалить рішення оголосити ХАМАС і, можливо, "Хезболлу" терористичними організаціями", — пояснив політик.
Підтримка від уряду країни
Він додав, що цю ідею підтримує більшість в парламенті України.
"Сподіваюся, що спільними зусиллями ми зможемо просунути це рішення найближчим часом", — наголосив посол.
Причина відмови Ізраїлю в наданні військової допомоги для України
Дипломат зауважив, що наразі у столиці України розуміють, чому Ізраїль не хотів давати Києву системи "Залізний купол".
"Була вимога з боку українців надати їм "Залізний купол". Сьогодні вони розуміють, що Ізраїль не міг тоді і вже точно не сьогодні відмовитися від одного "Залізного купола", тому що всі системи і перехоплювачі нам потрібні для себе. Від самого початку війни тут, в Україні, ми пояснювали, що сидимо на бочці з вибухівкою на Близькому Сході, і якщо комусь в Україні це було недостатньо зрозуміло, то сьогодні це стало набагато ясніше", — сказав Бродський.
Нагадаємо, Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази. Туди було направлено танки та піхоту, також їх підтримують масовані удари з повітря та моря.
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