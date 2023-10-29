Україна може визнати бойовиків ХАМАС терористами, — посол Ізраїлю

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. Фото: РБК-Україна

Україна є "найбільш проізраїльською країною в Європі". Через це вона може визнати бойовиків ХАМАС терористами.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв'ю Ynet.

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Коли Україна може ухвалити таке рішення

За його словами, через те, що через бойові дії в Ізраїлі загинуло 20 українців, наша держава може ухвалити необхідне рішення.

"Ми працюємо з кількома депутатами Ради, українського парламенту, і намагаємося просувати визнання ХАМАС терористичною організацією. Ми сподіваємося, що зараз, через те, що сталося, і оскільки серед убитих понад 20 громадян України та двоє викрадених мають українське громадянство, є велика ймовірність, що Україна ухвалить рішення оголосити ХАМАС і, можливо, "Хезболлу" терористичними організаціями", — пояснив політик.

Підтримка від уряду країни

Він додав, що цю ідею підтримує більшість в парламенті України.

"Сподіваюся, що спільними зусиллями ми зможемо просунути це рішення найближчим часом", — наголосив посол.

Причина відмови Ізраїлю в наданні військової допомоги для України

Дипломат зауважив, що наразі у столиці України розуміють, чому Ізраїль не хотів давати Києву системи "Залізний купол".

"Була вимога з боку українців надати їм "Залізний купол". Сьогодні вони розуміють, що Ізраїль не міг тоді і вже точно не сьогодні відмовитися від одного "Залізного купола", тому що всі системи і перехоплювачі нам потрібні для себе. Від самого початку війни тут, в Україні, ми пояснювали, що сидимо на бочці з вибухівкою на Близькому Сході, і якщо комусь в Україні це було недостатньо зрозуміло, то сьогодні це стало набагато ясніше", — сказав Бродський.

Нагадаємо, Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази. Туди було направлено танки та піхоту, також їх підтримують масовані удари з повітря та моря.