Украина может признать боевиков ХАМАС террористами, — посол Израиля

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский. Фото: РБК-Украина

Украина является "самой произраильской страной в Европе". Поэтому она может признать боевиков ХАМАС террористами.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью Ynet.

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Когда Украина может принять такое решение

По его словам, из-за того, что из-за боевых действий в Израиле погибли 20 украинцев, наше государство может принять необходимое решение.

"Мы работаем с несколькими депутатами Рады, украинского парламента, и пытаемся продвигать признание ХАМАСа террористической организацией. Мы надеемся, что сейчас, в связи с произошедшим, и поскольку среди убитых более 20 граждан Украины и двое похищенных имеют украинское гражданство, есть большая вероятность, что Украина примет решение объявить ХАМАС и, возможно, "Хезболла" террористическими организациями", — объяснил политик.

Поддержка от правительства страны

Он добавил, что эта идея поддерживается большинством в парламенте Украины.

"Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем продвинуть это решение в ближайшее время", — подчеркнул посол.

Причина отказа Израиля в предоставлении военной помощи для Украины

Дипломат отметил, что в столице Украины понимают, почему Израиль не хотел давать Киеву системы "Железный купол".

"Было требование со стороны украинцев предоставить им "Железный купол". Сегодня они понимают, что Израиль не мог тогда и уж точно не сегодня отказаться от одного "Железного купола", потому что все системы и перехватчики нам нужны для себя. С самого начала войны здесь, в Украине, мы объясняли, что сидим на бочке со взрывчаткой на Ближнем Востоке, и если кому-то в Украине это было недостаточно понятно, то сегодня это стало гораздо яснее", — сказал Бродский.

Напомним, Израиль перешел на новый этап войны. В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа. Туда были направлены танки и пехота, а также их поддерживают массированные удары с воздуха и моря.