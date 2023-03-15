Україна має закрити в'їзд на свою територію росіянам з паспортами третіх країн, — Ткаченко
Україні потрібні запобіжники для тих росіян, які намагаються в’їхати на територію нашої країни з паспортами третіх країн. Теза про "хороших русскіх" — не для нинішньої України.
Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.
-
Росія шукає союзників у Близькому Сході та Африці через дефіцит боєприпасів та озброєння, — розвідка
-
Португалія погодилась допомагати в експорті української продукції: деталі
-
Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться
-
Скільки нової техніки рф знищили українські військові: відповідь ЗСУ
-
Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона
-
Німеччині доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції", — Шольц
-
Мінфін розповів, скільки грошей пішло на соцвиплати у 2023-му
-
Кличко, Подкопаєва та Верняєв звернулися до мера Парижа через росіян на Олімпіаді-2024
-
Наслідна принцеса Іспанії 17-річна Леонор пройде військову підготовку
-
Польща і Словаччина створюють нову коаліцію на підтримку України: деталі
Казус Альбац
Олександр Ткаченко заявив, що був здивований появі в Україні відомої російської пропагандистки Євгенії Альбац.
"Мені дивно було її побачити в Україні, тому що теза про "хороших русскіх" — це не для нас", — наголосив міністр.
Євгенія Альбац, яка хвилюється за російську окупаційну армію, в’їхала до України як громадянка Ізраїлю.
Заборона для росіян з іншими паспортами
Очільник Мінкульту заявив, що держава має бути готовою до подібних ситуацій.
"Очевидно, що тут потрібно [...] запобіжники щодо заїзду за іншими паспортами "хороших русскіх". Наскільки я розумію, на Альбац не було накладено санкцій", — упевнений Олександр Ткаченко.
Нагадаємо, що російський режисер Олександр Молочников, використовуючи своє американське громадянство, зібрався знімати в Україні короткометражний художній фільм про бахмутських сиріт.
Така ситуація обурила українських кінодіячів, які розкритикували тих колег, що допомагали росіянину збирати акторів для цього проєкту.
Фото: Facebook Ткаченка