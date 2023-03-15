Украина должна закрыть въезд на свою территорию россиянам с паспортами третьих стран, — Ткаченко
Украине нужны предохранители для россиян, которые пытаются въехать на территорию нашей страны с паспортами третьих стран. Тезис о "хороших русских" — не для нынешней Украины.
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.
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Казус Альбац
Александр Ткаченко заявил, что был удивлен появлению в Украине известной российской пропагандистки Евгении Альбац.
"Мне странно было ее увидеть в Украине, потому что тезис о "хороших русских" — это не для нас", — подчеркнул министр.
Евгения Альбац, переживающая за российскую оккупационную армию, въехала в Украину как гражданка Израиля.
Запрет для россиян с другими паспортами
Глава Минкульта заявил, что государство должно быть готово к подобным ситуациям.
"Очевидно, что здесь нужно [...] предохранители по заезду по другим паспортам "хороших русских". Насколько я понимаю, на Альбац не были наложены санкции", — уверен Александр Ткаченко.
Напомним, что российский режиссер Александр Молочников, используя свое американское гражданство, собрался снимать в Украине короткометражный художественный фильм о бахмутских сиротах.
Такая ситуация возмутила украинских кинодеятелей, раскритиковавших коллег, которые помогали россиянину собирать актеров для этого проекта.
Фото: Facebook Ткаченко