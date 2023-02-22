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​​​​​​​Україна говоритиме на Комісії ООН про сексуальні злочини окупантів, — Зеленська

22 лютого 2023 09:41
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Перша леді України провела переговори із ініціатором Міжнародного альянсу із запобігання сексуальному насильству
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Нью-Йорку незабаром пройде засідання 67-ї сесії Комісії ООН зі статусу жінок. Українська делегація на цій сесії порушуватиме питання сексуального насильства з боку російських окупантів.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомила перша леді України Олена Зеленська.

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Україна на сесії Комісії ООН

Дружина Президента України Олена Зеленська заявила, що Україна постійно порушує тему російських злочинів в Україні.

Так, на 67-й сесії Комісії ООН зі статусу жінок, яка найближчим часом відбудеться у Нью-Йорку, українська делегація говоритиме про сексуальні злочини російських військових під час окупації.

Переговори із британцями

Олена Зеленська зазначила, що сьогодні, 22 лютого, провела переговори із спеціальним представником прем’єр-міністра Великої Британії з питань запобігання сексуальному насильству під час збройних конфліктів лордом Ахмадом Вімблдонським.

Лорд Ахмад, зазначила перша леді, нещодавно ініціював створення Міжнародного альянсу із запобігання сексуальному насильству.

Сексуальне насильство і трибунал

Олена Зеленська упевнена, що однією із тем міжнародного трибуналу буде, зокрема, і сексуальне насильство російських окупантів в Україні.

"Україна готова свідчити про злочинність російських методів ведення війни на всіх можливих майданчиках. Ми вже співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом", — заявила перша леді.

Нагадаємо, Національна поліція та прокуратура зафіксувала уже 155 випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Насправді таких випадків значно більше.

Фото: Telegram Зеленської

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