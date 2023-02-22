​​​Украина будет говорить на Комиссии ООН о сексуальных преступлениях оккупантов, — Зеленская

Первая леди Украины провела переговоры с инициатором Международного альянса по предотвращению сексуального насилия

В Нью-Йорке пройдет заседание 67-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин. Украинская делегация на этой сессии поднимет вопрос сексуального насилия со стороны российских оккупантов.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Украина на сессии Комиссии ООН

Жена Президента Украины Елена Зеленская заявила, что Украина постоянно поднимает тему российских преступлений в Украине.

Так, на 67-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин, которая в ближайшее время состоится в Нью-Йорке, украинская делегация будет говорить о сексуальных преступлениях военных во время оккупации.

Переговоры с британцами

Елена Зеленская отметила, что сегодня, 22 февраля, провела переговоры со специальным представителем премьер-министра Великобритании по предотвращению сексуального насилия во время вооруженных конфликтов лордом Ахмадом Уимблдонским.

Лорд Ахмад, отметила первая леди, недавно инициировал создание Международного альянса по предотвращению сексуального насилия.

Сексуальное насилие и трибунал

Елена Зеленская уверена, что одной из тем международного трибунала будет, в частности, и сексуальное насилие российских окупантов в Украине.

"Украина готова свидетельствовать о преступности российских методов ведения войны на всех возможных площадках. Мы уже сотрудничаем с международным уголовным судом", — заявила первая леди.

Напомним, что Национальная полиция и прокуратура зафиксировала уже 155 случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. На самом деле таких случаев гораздо больше.

Фото: Telegram Зеленской