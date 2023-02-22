Украина будет говорить на Комиссии ООН о сексуальных преступлениях оккупантов, — Зеленская
В Нью-Йорке пройдет заседание 67-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин. Украинская делегация на этой сессии поднимет вопрос сексуального насилия со стороны российских оккупантов.
Об этом на своем Telegram-канале сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.
-
Анонс матча 1/8 Лиги чемпионов "Лейпциг" — "Манчестер Сити"
-
В Днепре на балконе квартиры нашли 140 летучих мышей
-
НБУ предлагает ввести мораторий на закрытие отделений госбанков
-
В Мелитополе установили непомерные цены на одежду: горожане говорят, что дешевле приобрести ее в россии
-
В Мариуполе ночью прогремело более десяти мощных взрывов: уничтожен склад боеприпасов оккупантов
-
Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны
-
В россии по просьбе семьи закрыли дело против известного неонациста Тесака
-
Власти Северной Кореи не принимают гуманитарную помощь, несмотря на смертность населения от голода
-
Фонд госимущества выставит на продажу три промышленных гиганта на Запорожье
-
ВСУ уничтожили уже 145 тысяч российских военных: Генштаб назвал новые потери россии
Украина на сессии Комиссии ООН
Жена Президента Украины Елена Зеленская заявила, что Украина постоянно поднимает тему российских преступлений в Украине.
Так, на 67-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин, которая в ближайшее время состоится в Нью-Йорке, украинская делегация будет говорить о сексуальных преступлениях военных во время оккупации.
Переговоры с британцами
Елена Зеленская отметила, что сегодня, 22 февраля, провела переговоры со специальным представителем премьер-министра Великобритании по предотвращению сексуального насилия во время вооруженных конфликтов лордом Ахмадом Уимблдонским.
Лорд Ахмад, отметила первая леди, недавно инициировал создание Международного альянса по предотвращению сексуального насилия.
Сексуальное насилие и трибунал
Елена Зеленская уверена, что одной из тем международного трибунала будет, в частности, и сексуальное насилие российских окупантов в Украине.
"Украина готова свидетельствовать о преступности российских методов ведения войны на всех возможных площадках. Мы уже сотрудничаем с международным уголовным судом", — заявила первая леди.
Напомним, что Национальная полиция и прокуратура зафиксировала уже 155 случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. На самом деле таких случаев гораздо больше.
Фото: Telegram Зеленской