Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону

Черга на кордоні з Польщею. Фото: Yan Dobronosov

Україна пропонує ЄС створити моніторингову місію на польському кордоні. При цьому Мінінфраструктури розпочало збір інформації для евакуації українських водіїв.

Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

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Евакуація українських водіїв із польського кордону

"Розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. У нас уже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади", — каже він.

Деркач уточнив, що чиновники неодноразово обговорювали на робочих та офіційних зустрічах питання, пов'язані з харчуванням, наявністю швидкої допомоги та пожежних машин, а також відповідністю санітарним нормам. Однак, попри відсутність цих умов, ми і далі бачимо повідомлення про те, що місцева влада схвалює продовження протестів.

Україна пропонує ЄС створити моніторингову групу на кордоні

Заступник міністра також повідомив, що міністерство ініціювало створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні.

"Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне — за яких умов уже понад два тижні перебувають наші водії", — сказав він.

Повідомлення Сергія Деркача. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на польському кордоні поблизу пункту пропуску "Корчева — Краковець" 23 листопада помер ще один український водій вантажівки. Що спричинило смерть, невідомо.

Також ми писали, що на сьогодні на польському кордоні заблоковано близько 2600 українських вантажівок. Найбільша черга фур зібралася біля пункту пропуску "Краковець".