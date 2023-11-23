Украина готовит эвакуацию водителей грузовиков с польской границы

Очередь на границе с Польшей. Фото: Yan Dobronosov

Украина предлагает ЕС создать мониторинговую миссию на польской границе. При этом Мининфраструктуры начало сбор информации для эвакуации украинских водителей.

Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

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Эвакуация украинских водителей с польской границы

"Приступили к сбору данных для эвакуации наших водителей. У нас уже кончилось время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей", — говорит он.

Деркач уточнил, что чиновники неоднократно обсуждали на рабочих и официальных встречах вопросы, связанные с питанием, наличием скорой помощи и пожарных машин, а также соответствием санитарным нормам. Однако, несмотря на отсутствие этих условий, мы продолжаем видеть уведомления о том, что местные власти одобряют продолжение протестов.

Украина предлагает ЕС создать мониторинговую группу на границе

Заместитель министра также сообщил, что министерство инициировало создание мониторинговой группы со стороны ЕС на границе.

"Предлагаем европейским коллегам фиксировать официально ту ситуацию, которая происходит перед пунктами пропуска. Пропускаются ли опасные грузы, каким образом пересекает границу гуманитарная помощь, а главное — в каких условиях уже более двух недель находятся наши водители", — сказал он.

Сообщение Сергея Деркача. Фото: скриншот

Напомним, что на польской границе вблизи пункта пропуска "Корчева — Краковец" 23 ноября умер еще один украинский водитель грузовика. Что стало причиной смерти, неизвестно.

Также мы писали, что на сегодня на польской границе заблокировано около 2 600 украинских грузовиков. Самая большая очередь фур собралась возле пункта пропуска "Краковец".