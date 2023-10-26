Украина готова предоставить США всю информацию о помощи — Данилов про нового спикера Конгресса

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: sluga-narodu.com

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил готовность Украины предоставить детальную информацию о полученной от США военной помощи, на чем настаивает новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон. При этом Данилов выразил уверенность, что сотрудничество Украины и США продолжится.

Об этом Данилов сообщил в эфире телемарафона.

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Данилов отметил, что приход нового руководителя Палаты говорит о возобновлении её активной работы, что весьма благоприятно для Украины.

"По поводу контроля финансовой поддержки, я уверен в продолжении нашего партнерства. Требование контролировать выделяемые средства и оказываемую помощь — это нормальная практика", — сказал Данилов.

При этом, он указал, что Украина открыта к диалогу и готова предоставить все данные о помощи, полученной от США.

Напомним, что австралийский самолет E-7A Wedgetail будет размещен в Германии, по просьбе США, с целью обеспечения безопасности международной помощи, направляемой Украине. Эта инициатива начнет свою работу в ближайшее время.