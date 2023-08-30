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Украина без Крыма и НАТО: в МИД отреагировали на скандальное заявление Орбана

30 августа 2023 16:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина без Крыма и НАТО: в МИД отреагировали на скандальное заявление Орбана
Спикер МИД Олег Николенко. Фото: взято из соцсетей
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал провокационное заявление по поводу войны в Украине. Он отметил, что Запад должен заключить соглашение с РФ и призвал прекратить помогать Киеву, мол, это остановит боевые действия.

В МИД Украины не замедлились с ответом, заявление обнародовал спикер ведомства Олег Николенко.

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"На самом деле, мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призвал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера", — сказал Николенко.

По словам Орбана, Запад должен заключить соглашение с президентом РФ по безопасности Украины. Договор, по его мнению, не должен предусматривать возвращение Крыма стране и ее членство в НАТО.

"Мы не знаем как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", — ответили в МИД Украины.

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Заявление Николенко. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина вроде бы не может выиграть войну у РФ. В случае, если хотя бы одна западная страна отправит свои войска на помощь, это приведет к Третьей Мировой. Такое мнение он высказал в интервью американскому пророссийскому СМИ.

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