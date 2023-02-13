Угорщина хоче у Мінську вести переговори про мир в Україні

Угорщина хоче вести у Мінську переговори щодо миру в Україні, — голова МЗС
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до Мінська, щоб обговорити "позицію миру" в Україні. За його словами, потрібно рятувати людські життя і це можна зробити лише зі світом.
Про це Сійярто написав у своєму Facebook.
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Очікування Угорщини
За словами міністра, Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти діятимуть для забезпечення негайного миру та уникнення кроків, які можуть продовжити чи ескалацію війни.
"Цю мирну позицію я теж представлятиму на переговорах у Мінську. Очевидно, що багато хто нападе на мене через візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв'язку треба тримати відкритими. Якби ми не поводилися так, я теж сьогодні не зміг би. донести послання заклику до миру", — зазначив він.
Нагадаємо, що Угорщина планує накласти вето на санкції проти росії щодо атомної енергії. Україна закликала 27 країн ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "Росатом" у санкції, але Угорщина заблокувала це.
За словами прем’єр-міністра Угорщини, на санкції потрібно накласти вето. При цьому він уточнив, що Угорщина не дозволить реалізувати план включення атомної енергетики до санкцій.