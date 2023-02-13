Венгрия хочет в Минске вести переговоре о мире в Украине

Венгрия хочет вести в Минске переговоры о мире в Украине, — глава МИД
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Минск, чтобы обсудить "позиции мира" в Украине. По его словам, нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром.
Об этом Сийярто написал в своем Facebook.
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Ожидания Венгрии
По словам министра, Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать для обеспечения немедленного мира и избежании шагов, которые могут продлить или эскалацию войны.
"Эту мирную позицию я тоже буду представлять на переговорах в Минске. Очевидно, что многие нападут на меня из-за визита, но наша позиция понятна: каналы связи надо держать открытыми. Если бы мы не вели себя так, я бы тоже сегодня не смог донести послание призыва к миру", — указал он.
Напомним, что Венгрия планирует наложить вето на санкции против рф по атомной энергии. При этом Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию "Росатом" в санкции, но Венгрия заблокировала это.
По словам премьер-министра Венгрии, на санкции нужно наложить вето. При этом он уточнил, что Венгрия не позволит реализовать план включения атомной энергетики в санкции.