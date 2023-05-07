Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Зеленського заявили, хто вчинив замах на Прилєпіна arrow

У Зеленського заявили, хто вчинив замах на Прилєпіна

7 травня 2023 10:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Зеленського заявили, хто вчинив замах на Прилєпіна
Російський пропагандист, українофоб Захар Прилєпін. Фото: Mash
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

В Офісі Президента України відреагували на вчорашній підрив автівки українофоба Зараха Прилєпіна. В ОП сказали, що цей замах не має великого значення для України.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону

Читайте також:

Що сказали в Зеленського

Як повідомляє Подоляк, за підривом автомобіля російського пропагандиста стоять спецслужби Росії. Їхня головна мета — нарощення страху всередині РФ.

"Все, що стосується таких символічних актів — чи дрони над Кремлем, чи якісь дивні інциденти, куди потрапляють люди, які не мають жодного впливу на перебіг подій на лінії фронту, ці пропагандисти специфічні... Мені видається, це є такою великою програмою ескалації, направленої на внутрішній ринок Росії, якою опікуються спецслужби РФ, як мінімум", — сказав Подоляк.

Радник голови ОП каже і про те, що Кремль поступово починає втрачати тотальний контроль над верхівкою влади та подіями всередині країні, тому і намагається всіма силами втримати цей контроль через "ескалацію страху".

Таким чином Кремль намагається згуртувати росіян навколо війни та задля її продовження, а також вплинути на російських еліт, щоб ті не намагалися скинути Путіна з посади Президента.

Подоляк також заявив, що замахи на життя кремлівських пропагандистів для України "не вирішують жодного питання".

Нагадаємо, письменника-пропагандиста та члена партії "Справедлива Росія" Захара Прилєпіна лікарі госпіталізували з пораненням обох ніг. Учора невідомі підірвали його автівку. Він вижив, але отримав поранення. Його водій загинув на місці.

Сьогодні, 7 травня, Прилєпін отямився. Лікарі вивели його з медикаментозного сну, він "почуває себе добре".

У Росії заявили, що відповідальність за підрив пропагандиста Захара Прилєпіна лежить на українській владі і "її західних покровителях, в першу чергу на США". У російському МЗС зазначили, що розслідування вибуху, в якому був важко поранений Прилєпін і загинув його водій, ще триває, але російському МЗС вже "очевидно", що його організував "київський режим, за якими стоять західні куратори".

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB