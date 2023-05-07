У Зеленського заявили, хто вчинив замах на Прилєпіна

Російський пропагандист, українофоб Захар Прилєпін. Фото: Mash

В Офісі Президента України відреагували на вчорашній підрив автівки українофоба Зараха Прилєпіна. В ОП сказали, що цей замах не має великого значення для України.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Що сказали в Зеленського

Як повідомляє Подоляк, за підривом автомобіля російського пропагандиста стоять спецслужби Росії. Їхня головна мета — нарощення страху всередині РФ.

"Все, що стосується таких символічних актів — чи дрони над Кремлем, чи якісь дивні інциденти, куди потрапляють люди, які не мають жодного впливу на перебіг подій на лінії фронту, ці пропагандисти специфічні... Мені видається, це є такою великою програмою ескалації, направленої на внутрішній ринок Росії, якою опікуються спецслужби РФ, як мінімум", — сказав Подоляк.

Радник голови ОП каже і про те, що Кремль поступово починає втрачати тотальний контроль над верхівкою влади та подіями всередині країні, тому і намагається всіма силами втримати цей контроль через "ескалацію страху".

Таким чином Кремль намагається згуртувати росіян навколо війни та задля її продовження, а також вплинути на російських еліт, щоб ті не намагалися скинути Путіна з посади Президента.

Подоляк також заявив, що замахи на життя кремлівських пропагандистів для України "не вирішують жодного питання".

Нагадаємо, письменника-пропагандиста та члена партії "Справедлива Росія" Захара Прилєпіна лікарі госпіталізували з пораненням обох ніг. Учора невідомі підірвали його автівку. Він вижив, але отримав поранення. Його водій загинув на місці.

Сьогодні, 7 травня, Прилєпін отямився. Лікарі вивели його з медикаментозного сну, він "почуває себе добре".

У Росії заявили, що відповідальність за підрив пропагандиста Захара Прилєпіна лежить на українській владі і "її західних покровителях, в першу чергу на США". У російському МЗС зазначили, що розслідування вибуху, в якому був важко поранений Прилєпін і загинув його водій, ще триває, але російському МЗС вже "очевидно", що його організував "київський режим, за якими стоять західні куратори".