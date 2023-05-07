У Зеленского заявили, кто покушался на Прилепина

Российский пропагандист, украинофоб Захар Прилепин. Фото: Mash

В Офисе Президента Украины отреагировали на вчерашний подрыв автомобиля украинофоба Зараха Прилепина. В ОП сказали, что это покушение не имеет большого значения для Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Как сообщает Подоляк, за подрывом автомобиля российского пропагандиста стоят спецслужбы России. Их главная цель — наращивание страха внутри РФ.

"Все, что касается таких символических актов — или дроны над Кремлем, или какие-то странные инциденты, куда попадают люди, не имеющие никакого влияния на ход событий на линии фронта, эти пропагандисты специфичны... Мне кажется, это такая большая программа эскалации, направленной на внутренний рынок России, которой занимаются спецслужбы РФ, как минимум", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП говорит и о том, что Кремль постепенно начинает терять тотальный контроль над верхушкой власти и событиями внутри страны, потому и пытается всеми силами удержать этот контроль из-за "эскалации страха".

Таким образом, Кремль пытается сплотить россиян вокруг войны и ради ее продолжения, а также повлиять на российских элит, чтобы те не пытались свергнуть Путина с поста Президента.

Подоляк также заявил, что покушения на жизнь кремлевских пропагандистов для Украины "не решают ни одного вопроса".

Напомним, писателя-пропагандиста и члена партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина врачи госпитализировали с ранением обеих ног. Вчера неизвестные взорвали его автомобиль. Он выжил, но получил ранение. Его водитель погиб на месте.

Сегодня, 7 мая, Прилепин пришел в себя. Врачи вывели его из медикаментозного сна, он "чувствует себя хорошо".

В России заявили, что ответственность за подрыв пропагандиста Захара Прилепина лежит на украинских властях и "ее западных покровителях, в первую очередь на США". В российском МИД отметили, что расследование взрыва, в котором был тяжело ранен Прилепин и погиб его водитель, еще продолжается, но российскому МИД уже "очевидно", что его организовал "киевский режим, за которыми стоят западные кураторы".