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Кабмин объявил выговор Кличко, а также уволил нескольких председателей РГА

27 июня 2023 18:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кабмин объявил выговор Кличко, а также уволил нескольких председателей РГА
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 27 июня, Кабмин принял ряд кадровых решений из-за состояния укрытий в столице и стране. В частности, Правительство объявило выговоры главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко и нескольким руководителям районных администраций.

Об этом сообщил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко и министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

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Во вторник, 27 июня, на заседании Правительство поддержало проект распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности. В частности, выговоры объявили:

  • городскому голове Виталию Кличко;
  • начальнику Киевской городской военной администрации Попку Сергею,
  • председателю Голосеевской районной госадминистрации в Киеве Сергею Садовому;
  • председателю Оболонской РГА Кириллу Фесику;
  • председателю Печерской РГА Натальи Кондрашовой;
  • председателю Соломенской РГА Ирине Чечотке;
  • первому заместителю председателя Дарницкой РГА Николаю Калашнику (и.о. главы этой районной администрации);
  • первому заместителю председателя Шевченковской РГА Александру Поповцеву (и.о. главы этой районной администрации).

В свою очередь Кабмин согласовал увольнение:

  • Хомича Александра Степановича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области;
  • Мерзлюк Людмилы Владимировны с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области;
  • Сизон Татьяны Анатольевны с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области;
  • Ратникова Дмитрия Геннадьевича с должности главы Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации;
  • Павловского Сергея Анатольевича с поста председателя Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

В Киеве уволены:

  • Бабия Павла Николаевича от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации;
  • Коваленко Сергея Ивановича от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

Сколько укрытий в Украине пригодны для использования

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что 77% хранилищ в Украине пригодны к использованию, но многие не отвечающие никаким стандартам. Местами ситуация вообще неприемлема. Во исполнение поручений СНБО сегодня Правительство приняло кадровые и дисциплинарные решения.

"Президент четко поставил задачу — укрытий должно быть больше, они должны быть оборудованы и подготовлены должным образом. Даем Министру по вопросам стратегических отраслей промышленности все возможности, чтобы наработать и быстро представить необходимые решения", — заявил Шмыгаль.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одного из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели спрятаться от обстрела люди, было закрыто.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что отвечать за закрытые укрытия в столице будет мэр Киева, то есть Виталий Кличко.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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