Кабмин объявил выговор Кличко, а также уволил нескольких председателей РГА
Во вторник, 27 июня, Кабмин принял ряд кадровых решений из-за состояния укрытий в столице и стране. В частности, Правительство объявило выговоры главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко и нескольким руководителям районных администраций.
Об этом сообщил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко и министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.
Кому правительство объявило выговоры и уволило с должности
Во вторник, 27 июня, на заседании Правительство поддержало проект распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности. В частности, выговоры объявили:
- городскому голове Виталию Кличко;
- начальнику Киевской городской военной администрации Попку Сергею,
- председателю Голосеевской районной госадминистрации в Киеве Сергею Садовому;
- председателю Оболонской РГА Кириллу Фесику;
- председателю Печерской РГА Натальи Кондрашовой;
- председателю Соломенской РГА Ирине Чечотке;
- первому заместителю председателя Дарницкой РГА Николаю Калашнику (и.о. главы этой районной администрации);
- первому заместителю председателя Шевченковской РГА Александру Поповцеву (и.о. главы этой районной администрации).
В свою очередь Кабмин согласовал увольнение:
- Хомича Александра Степановича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области;
- Мерзлюк Людмилы Владимировны с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области;
- Сизон Татьяны Анатольевны с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области;
- Ратникова Дмитрия Геннадьевича с должности главы Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации;
- Павловского Сергея Анатольевича с поста председателя Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.
В Киеве уволены:
- Бабия Павла Николаевича от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации;
- Коваленко Сергея Ивановича от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.
Сколько укрытий в Украине пригодны для использования
В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что 77% хранилищ в Украине пригодны к использованию, но многие не отвечающие никаким стандартам. Местами ситуация вообще неприемлема. Во исполнение поручений СНБО сегодня Правительство приняло кадровые и дисциплинарные решения.
"Президент четко поставил задачу — укрытий должно быть больше, они должны быть оборудованы и подготовлены должным образом. Даем Министру по вопросам стратегических отраслей промышленности все возможности, чтобы наработать и быстро представить необходимые решения", — заявил Шмыгаль.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одного из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели спрятаться от обстрела люди, было закрыто.
В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что отвечать за закрытые укрытия в столице будет мэр Киева, то есть Виталий Кличко.
В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.