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У Верховній Раді пояснили, що Україна буде робити з Кримом після деокупації

11 травня 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Верховній Раді пояснили, що Україна буде робити з Кримом після деокупації
На презентації стратегії з деокупації Криму та Севастополя. Фото: пресслужба Верховної Ради
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Верховній Раді представили стратегію першочергових кроків, які мають розпочатися після деокупації Криму. Уже є напрацьований цілий комплекс відповідних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

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Думати про Крим треба уже зараз

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, відкриваючи презентацію, заявив, що необхідно готувати законодавчу базу для Криму та Севастополя, щоб в момент деокупації бути готовим до відповідних рішень.

"Дуже багато питань у суміжних галузях  екологія, водокористування, демілітаризація, геополітичні питання. Адже усі розуміють, що безпека і Середземномор’я, наприклад, багато в чому залежить від безпеки Чорного моря", нагадав він про проблемні місця, які потрібно охопити відповідними законодавчими актами.

Що вже напрацьовано

Корнієнко наголосив, що Верховна Рада уже ухвалила низку потрібних для цього законів.

Йдеться про законодавство, яке стосується корінних народів чи національних спільнот.

А постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева запевнила, що уже підготовлений цілий комплекс першочергових кроків після деокупації півострова.

"Над комплексом працювала робоча група, яка зосередилася на таких напрямах: відновлення роботи органів публічної адміністрації та кадрового забезпечення, притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та злочини проти національної безпеки, питання амністії та люстрації, верифікації документів та рішень окупаційних судів, питання права власності й гуманітарної політики, а також демілітаризації освітньої та культурної сфер", — наголосила Ташева.

Що буде з колаборантами

Крім того, в парламенті уже працюють над майбутнім притягненням до відповідальності кримських колаборантів.

"На тимчасово окупованих територіях від нас очікують дуже багато відповідей щодо таких питань, як законодавство про колаборацію, амністію та люстрацію", — поінформував заступник Голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Руслан Горбенко.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що після деокупації Крим, найімовірніше, перестане бути автономною республікою.

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