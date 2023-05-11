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В Верховной Раде объяснили, что Украина будет делать с Крымом после деоккупации

11 мая 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Верховной Раде объяснили, что Украина будет делать с Крымом после деоккупации
На презентации стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя. Фото: пресс-служба Верховной Рады
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Верховной Раде представили стратегию первоочередных шагов, которые должны начаться после деоккупации Крыма. Уже наработан целый комплекс соответствующих мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

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Думать о Крыме нужно уже сейчас

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, открывая презентацию, заявил, что необходимо готовить законодательную базу для Крыма и Севастополя, чтобы в момент деоккупации быть готовым к соответствующим решениям.

"Очень много вопросов в смежных отраслях  экология, водопользование, демилитаризация, геополитические вопросы. Ведь все понимают, что безопасность и Средиземноморье, например, во многом зависит от безопасности Черного моря", напомнил он о проблемных местах, которые нужно охватить соответствующими законодательными актами.

Что уже наработано

Корниенко подчеркнул, что Верховная Рада уже приняла ряд необходимых для этого законов.

Речь идет о законодательстве, касающемся коренных народов или национальных общин.

Постоянная представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заверила, что уже подготовлен целый комплекс первоочередных шагов после деоккупации полуострова.

"Над комплексом работала рабочая группа, которая сосредоточилась на следующих направлениях: возобновление работы органов публичной администрации и кадрового обеспечения, привлечение к ответственности за международные преступления и преступления против национальной безопасности, вопросы амнистии и люстрации, верификации документов и решений оккупационных судов, вопросы права собственности и гуманитарной политики, а также демилитаризации образовательной и культурной сфер", — подчеркнула Ташева.

Что будет с коллаборантами

Кроме того, в парламенте уже работают над будущим привлечением к ответственности крымских коллаборантов.

"На временно оккупированных территориях от нас ожидают очень много ответов на такие вопросы, как законодательство о коллаборации, амнистии и люстрации", проинформировал заместитель Председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что после деоккупации Крым, скорее всего, перестанет быть автономной республикой.

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