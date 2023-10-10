У Верховній Раді можуть ухвалити законопроєкт про медичний канабіс: деталі

Екстракт канабісу. Фото: freepik

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував до другого читання законопроєкт про медичний канабіс. Депутати сподіваються, що з другого разу рішення буде ухвалене.

Про це у Facebook повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина.

Читайте також:

Чи буде легалізація канабісу

За її повідомленням, внаслідок другого читання, рішення щодо прийняття може бути позитивним.

"Майже тисяча поправок, десятки годин обговорень з правоохоронцями, аграріями, депутатами й громадськістю: ми зробили все, щоб пацієнти могли отримати ліки якомога скоріше, бізнес мав можливості для роботи в Україні, а весь процес був під чітким і прозорим контролем держави", — зазначила Стефанишина.

Вона додала, що "так далеко медичний канабіс ще не заходив за всю історію України".

"Чекаємо на 2-е читання, віримо, що цього разу вийде", — підкреслила політикиня.

Пост Стефанішиної. Джерело: Facebook

Відзначимо, що 13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Нагадаємо, що легалізувати використання такої рослинної сировини в науково-медичних цілях закликав президент України Володимир Зеленський.

Верховна Рада схвалила прийняття такого законопроєкту.

Водночас у партії "Слуга народу" заявили, від чого залежить впровадження такого закону.