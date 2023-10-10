Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Верховній Раді можуть ухвалити законопроєкт про медичний канабіс: деталі arrow

У Верховній Раді можуть ухвалити законопроєкт про медичний канабіс: деталі

10 жовтня 2023 20:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Верховній Раді можуть ухвалити законопроєкт про медичний канабіс: деталі
Екстракт канабісу. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував до другого читання законопроєкт про медичний канабіс. Депутати сподіваються, що з другого разу рішення буде ухвалене.

Про це у Facebook повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина. 

Читайте також:

Чи буде легалізація канабісу

За її повідомленням, внаслідок другого читання, рішення щодо прийняття може бути позитивним.

"Майже тисяча поправок, десятки годин обговорень з правоохоронцями, аграріями, депутатами й громадськістю: ми зробили все, щоб пацієнти могли отримати ліки якомога скоріше, бізнес мав можливості для роботи в Україні, а весь процес був під чітким і прозорим контролем держави", — зазначила Стефанишина.

Вона додала, що "так далеко медичний канабіс ще не заходив за всю історію України".

"Чекаємо на 2-е читання, віримо, що цього разу вийде", — підкреслила політикиня.

У Верховній Раді можуть ухвалити законопроєкт про медичний канабіс: деталі
Пост Стефанішиної. Джерело: Facebook

Відзначимо, що 13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі  в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Нагадаємо, що легалізувати використання такої рослинної сировини в науково-медичних цілях закликав президент України Володимир Зеленський. 

Верховна Рада схвалила прийняття такого законопроєкту.

Водночас у партії "Слуга народу" заявили, від чого залежить впровадження такого закону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Стало відомо, чи будуть відновлювати Бахмут і за які гроші, — заява Шуляк

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз