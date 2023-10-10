У Верховній Раді можуть ухвалити законопроєкт про медичний канабіс: деталі
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував до другого читання законопроєкт про медичний канабіс. Депутати сподіваються, що з другого разу рішення буде ухвалене.
Про це у Facebook повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина.
Чи буде легалізація канабісу
За її повідомленням, внаслідок другого читання, рішення щодо прийняття може бути позитивним.
"Майже тисяча поправок, десятки годин обговорень з правоохоронцями, аграріями, депутатами й громадськістю: ми зробили все, щоб пацієнти могли отримати ліки якомога скоріше, бізнес мав можливості для роботи в Україні, а весь процес був під чітким і прозорим контролем держави", — зазначила Стефанишина.
Вона додала, що "так далеко медичний канабіс ще не заходив за всю історію України".
"Чекаємо на 2-е читання, віримо, що цього разу вийде", — підкреслила політикиня.
Відзначимо, що 13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".
Нагадаємо, що легалізувати використання такої рослинної сировини в науково-медичних цілях закликав президент України Володимир Зеленський.
Верховна Рада схвалила прийняття такого законопроєкту.
Водночас у партії "Слуга народу" заявили, від чого залежить впровадження такого закону.