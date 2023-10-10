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В Верховной Раде могут принять законопроект о медицинском каннабисе: детали

10 октября 2023 20:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Верховной Раде могут принять законопроект о медицинском каннабисе: детали
Экстракт каннабиса. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал ко второму чтению законопроект о медицинском каннабисе. Депутаты надеются, что во второй раз решение будет принято.

Об этом в Facebook сообщила народная депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

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По ее сообщению, в результате второго чтения решение о принятии может быть положительным.

"Почти тысяча поправок, десятки часов обсуждений с правоохранителями, аграриями, депутатами и общественностью: мы сделали все, чтобы пациенты могли получить лекарства как можно скорее, бизнес имел возможности для работы в Украине, а весь процесс был под четким и прозрачным контролем государства", — отметила Стефанишина.

Она добавила, что "так далеко медицинский каннабис еще не заходил за всю историю Украины".

"Ждем 2-го чтения, верим, что на этот раз получится", — подчеркнула политика.

В Верховной Раде могут принять законопроект о медицинском каннабисе: детали
Пост Стефанишиной. Источник: Facebook

Отметим, что 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7457 "О регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

Напомним, что легализовать использование такого растительного сырья в научно-медицинских целях призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Верховная Рада одобрила принятие такого законопроекта.

В то же время в партии "Слуга народа" заявили , от чего зависит внедрение такого закона.

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