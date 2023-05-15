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В Турции закончились выборы: результаты

15 мая 2023 16:34
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В Турции закончились выборы: результаты
Президент Турции Таип Эрдоган обращается к своим поклонникам во время митинга накануне президентских и парламентских выборов. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Турции подвели итоги голосования на выборах президента. Ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов, потому в стране состоится второй тур уже 28 мая.

Об этом сообщает CNN Turk.

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Выборы президента в Турции

В воскресенье, 14 мая, в Турции прошли президентские выборы. Согласно предварительным результатам, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу — 44,88%. Другие кандидаты Синан Оган и Мухаррем Инсе набрали 5,17% и 0,44% соответственно.

Соответственно, если ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, состоится второй тур выборов. В Турции он состоится 28 мая. Это впервые в истории страны, когда президента выбирают не во время первого тура, а состоится второй.

Напомним, по прогнозам СМИ эти выборы могут положить конец 20-летнему правлению действующего президента Таипа Эрдогана. Многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

  

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