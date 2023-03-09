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В столице Болгарии политик назвал "фашистским" и выбросил с балкона мэрии флаг Украины

9 марта 2023 18:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Атанас Штефанов назвал флаг Украины "фашистский"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Кандидат в депутаты парламента Болгарии от пророссийской партии "Возрождение" Атанас Штефанов в среду выбросил с балкона мэрии Софии флаг Украины. Политик назвал украинское знамя "фашистским".

Об этом сообщает News.bg.

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На видео, опубликованном маргинальной партией "Мир", видно, как Штефанов снимает флаг со здания Софийской мэрии и сбрасывает его с балкона под аккомпанемент возгласов "Ура!". Флаг потом забрали с улицы.

"Мы сняли фашистское знамя, которому там не место. Ему там давно не место. Смерть фашизму, мы не будем легитимизировать фашистов и Холокост", — прокомментировал свой поступок политик.

Поступок Штефанова получил одобрение среди других членов его партии.

Флаг в мэрии Софии

Еще в октябре 2022 года сторонники партии "Возрождение" потребовали снять флаг Украины с фасада Софийской мэрии, после того, как несколькими месяцами ранее сторонникам партии удалось снять его вилами, но затем его снова разместили на балконе здания.

Затем выяснилось, что флаг был снят заместителем председателя Софийского муниципального совета Бориславом Ивановым, что стоило ему должности. Партия "Возрождение", к которой принадлежал Иванов, отмежевалась от его поступка.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев ранее заявил, что его страна не будет поддерживать санкции Евросоюза против российской атомной отрасли. По словам болгарского лидера, это отразится на экономике его страны.

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