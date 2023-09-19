В США Зеленский встретился с Президентом Европейского совета: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейского совета Шарль Мишель. Фото: Офис Президента Украины

В США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Это произошло на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Офис Президента Украины сообщает, что Владимир Зеленский проинформировал Президента Европейского совета о ситуации на поле боя. Здесь стороны отметили важность оборонной поддержки Украины со стороны ЕС.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель также обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

Напомним, в США состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Она стала возможной в рамках Генассамблеи ООН.

Как сообщается, Зеленский был сосредоточен на теме поставок средств противоракетной обороны.