Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У США відреагували на обстріли Бєлгородської області arrow

У США відреагували на обстріли Бєлгородської області

23 травня 2023 08:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У США відреагували на обстріли Бєлгородської області
Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: Twitter/Matthew Miller
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Сполучених Штатах Америки відреагували на вибухи в Бєлгородській області. У Держдепартаменті США заявили, що жодним не причетні до інциденту.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Читайте також:

Що сказали в Штатах

У Державному аапарті США заявили, що Сполучені Штати не забезпечують Україну можливостями для завдання ударів за межами її території та не заохочують українське керівництво до цього, однак Україна сама приймає рішення, як їй вести бойові операції.

"Ми дали чітко зрозуміти українцям, що ми не надаємо можливостей і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів, але я вважаю, що тут важливо нагадати всім, і нагадати світові, що, безумовно, Росія розпочала цю війну", — заявив представник Держдепу США Метью Міллер.

Чиновник наголосив на тому, що саме Росія атакує мирне населення України та завдає ударів по цивільних обʼєктах.

"Отже, Україна сама вирішує, як вона хоче вести свої військові операції, однак Росія є агресором у цій війні", — підкреслив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Додамо, що росіяни не змогли одностайно відреагувати на події у Бєлгородській області. Це означає, що ситуація застала їх зненацька.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB