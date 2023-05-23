У США відреагували на обстріли Бєлгородської області

Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: Twitter/Matthew Miller

У Сполучених Штатах Америки відреагували на вибухи в Бєлгородській області. У Держдепартаменті США заявили, що жодним не причетні до інциденту.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

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У Державному аапарті США заявили, що Сполучені Штати не забезпечують Україну можливостями для завдання ударів за межами її території та не заохочують українське керівництво до цього, однак Україна сама приймає рішення, як їй вести бойові операції.

"Ми дали чітко зрозуміти українцям, що ми не надаємо можливостей і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів, але я вважаю, що тут важливо нагадати всім, і нагадати світові, що, безумовно, Росія розпочала цю війну", — заявив представник Держдепу США Метью Міллер.

Чиновник наголосив на тому, що саме Росія атакує мирне населення України та завдає ударів по цивільних обʼєктах.

"Отже, Україна сама вирішує, як вона хоче вести свої військові операції, однак Росія є агресором у цій війні", — підкреслив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Додамо, що росіяни не змогли одностайно відреагувати на події у Бєлгородській області. Це означає, що ситуація застала їх зненацька.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).