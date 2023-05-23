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В США отреагировали на обстрелы Белгородской области

23 мая 2023 08:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В США отреагировали на обстрелы Белгородской области
Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: Twitter/Matthew Miller
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В США отреагировали на взрывы в Белгородской области. В Госдепартаменте США заявили, что никак не причастны к инциденту.

Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

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В Государственном аапарте США заявили, что Соединенные Штаты не обеспечивают Украине возможностями для нанесения ударов за пределами ее территории и не поощряют украинское руководство к этому, однако Украина сама принимает решение, как ей вести боевые операции.

"Мы дали четко понять украинцам, что мы не предоставляем возможностей и не поощряем атаки за пределами украинских границ, но я считаю, что здесь важно напомнить всем и напомнить миру, что, безусловно, Россия начала эту войну", — заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Чиновник отметил, что именно Россия атакует мирное население Украины и наносит удары по гражданским объектам.

"Итак, Украина сама решает, как она хочет вести свои военные операции, однако Россия является агрессором в этой войне", — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Напомним, что в понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковщиной.

В частности, "Российский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, который состоит из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Добавим, что россияне не смогли единогласно отреагировать на события в Белгородской области. Это означает, что ситуация застала их врасплох.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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