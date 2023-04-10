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В США возбудили уголовное дело из-за "утечки документов Пентагона", — СМИ

10 апреля 2023 22:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В США возбудили уголовное дело из-за "утечки документов Пентагона", — СМИ
Генерал Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Том Бреннер
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Министерство юстиции США возбудило уголовное дело из-за "утечки десятков документов Пентагона". Американские чиновники пытаются определить источник утечки и последствия, которые он может иметь на поле боя и на усилия США по сбору разведданных.

Об этом сообщает Financial Times.

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Возбуждено уголовное дело из-за "утечки документов Пентагона"

"Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, судя по всему, содержат секретные и особенно секретные материалы", — заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх.

Она добавила, что в Пентагоне организована межведомственная работа, направленная на оценку влияния документов, которые могут повлиять на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров.

Издание отмечает, что "утечка" охватывает слайды для брифингов, некоторые из которых, по-видимому, специально подготовлены Объединенным штабом в Пентагоне, в то время как другие, похоже, являются продуктами разведки, включенными в ежедневные брифинги для других должностных лиц национальной безопасности. Помимо войны в Украине упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль.

Как отмечается, в документах указываются важнейшие проблемы как для Украины, так и для россии. Обе страны вроде как сталкиваются с трудностями в подготовке и оснащении войск.

Страницы документов, изученных Financial Times, также указывают на то, что американская разведка проникла на самый высокий уровень российских военных чиновников и может каждый день получать информацию для принятия украинских решений.

Напомним, что США получают разведданные из всех российских спецслужб. Благодаря этому они могут предупреждать Украину о действиях и планах россии.

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