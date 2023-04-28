У США в справі про вибори-2020 допитали ексвіцепрезидента Пенса

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс. Фото: Reuters/Eduardo Munoz

У Вашингтоні допитали колишнього віцепрезидента США Майка Пенса. Його викликали до суду у справі про напад на Капітолій у січні 2021-го та можливий вплив Дональда Трампа на ту подію.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс постав перед судом, який розслідує справу про можливе втручання Дональда Трампа у президентські вибори 2020-го року.

Пенс перебував у приміщенні окружного суду США у Вашингтоні більше семи годин. У будівлі було помічено посилену охорону, а також собаку, яка спеціалізується на розпізнаванні вибухових пристроїв.

Що говорив сам Пенс

Представники колишнього віцепрезидента не стали коментувати цей візит.

Але раніше у квітні Майк Пенс уже заявляв, що не буде оскаржувати постанову судді, яка вимагала від нього давати свідчення у цій справі.

Йшлося, зокрема, про розмови, які Пенс мав з тодішнім президентом Дональдом Трампом перед штурмом Капітолія 6 січня 2021-го року — і які, можливо, призвели до цього штурму.

Нагадаємо, що у грудні 2022-го року Комісія Конгресу, яка розслідує напад на Капітолій США 6 січня 2021-го, опублікувала свій остаточний звіт. Конгресмени звинувачують експрезидента США Дональда Трампа в "змові багатьох сторін" з метою перешкодити волі народу та підірвати демократію.