В США по делу о выборах-2020 допросили экс-вице-президента Пенса
В Вашингтоне допросили бывшего вице-президента США Майка Пенса. Его вызвали в суд по делу о нападении на Капитолий в январе 2021-го и о возможном влиянии Дональда Трампа на это событие.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Пенс в суде
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс предстал перед судом, расследующим дело о возможном вмешательстве Дональда Трампа в президентские выборы 2020-го года.
Пенс находился в помещении окружного суда США в Вашингтоне более семи часов. В здании была замечена усиленная охрана, а также собака, специализирующаяся на распознавании взрывных устройств.
Что говорил сам Пэнс
Представители бывшего вице-президента не стали комментировать этот визит.
Но ранее в апреле Майк Пенс уже заявлял, что не будет обжаловать постановление судьи, которое требовало от него давать показания по этому делу.
Речь шла, в частности, о разговорах, которые Пенс имел с тогдашним президентом Дональдом Трампом перед штурмом Капитолия 6 января 2021 года, и которые, возможно, привели к этому штурму.
Напомним, что в декабре 2022 года Комиссия Конгресса, которая расследует нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, опубликовала свой окончательный отчет. Конгрессмены обвиняют экспрезидента США Дональда Трампа в "заговоре многих сторон" с целью воспрепятствовать свободе народа и подорвать демократию.