Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В США по делу о выборах-2020 допросили экс-вице-президента Пенса arrow

В США по делу о выборах-2020 допросили экс-вице-президента Пенса

28 апреля 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В США по делу о выборах-2020 допросили экс-вице-президента Пенса
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Фото: Reuters/Eduardo Munoz
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Вашингтоне допросили бывшего вице-президента США Майка Пенса. Его вызвали в суд по делу о нападении на Капитолий в январе 2021-го и о возможном влиянии Дональда Трампа на это событие.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Пенс в суде

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс предстал перед судом, расследующим дело о возможном вмешательстве Дональда Трампа в президентские выборы 2020-го года.

Пенс находился в помещении окружного суда США в Вашингтоне более семи часов. В здании была замечена усиленная охрана, а также собака, специализирующаяся на распознавании взрывных устройств.

Что говорил сам Пэнс

Представители бывшего вице-президента не стали комментировать этот визит.

Но ранее в апреле Майк Пенс уже заявлял, что не будет обжаловать постановление судьи, которое требовало от него давать показания по этому делу.

Речь шла, в частности, о разговорах, которые Пенс имел с тогдашним президентом Дональдом Трампом перед штурмом Капитолия 6 января 2021 года, и которые, возможно, привели к этому штурму.

Напомним, что в декабре 2022 года Комиссия Конгресса, которая расследует нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, опубликовала свой окончательный отчет. Конгрессмены обвиняют экспрезидента США Дональда Трампа в "заговоре многих сторон" с целью воспрепятствовать свободе народа и подорвать демократию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас