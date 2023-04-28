В США по делу о выборах-2020 допросили экс-вице-президента Пенса

Бывший вице-президент США Майк Пенс. Фото: Reuters/Eduardo Munoz

В Вашингтоне допросили бывшего вице-президента США Майка Пенса. Его вызвали в суд по делу о нападении на Капитолий в январе 2021-го и о возможном влиянии Дональда Трампа на это событие.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс предстал перед судом, расследующим дело о возможном вмешательстве Дональда Трампа в президентские выборы 2020-го года.

Пенс находился в помещении окружного суда США в Вашингтоне более семи часов. В здании была замечена усиленная охрана, а также собака, специализирующаяся на распознавании взрывных устройств.

Что говорил сам Пэнс

Представители бывшего вице-президента не стали комментировать этот визит.

Но ранее в апреле Майк Пенс уже заявлял, что не будет обжаловать постановление судьи, которое требовало от него давать показания по этому делу.

Речь шла, в частности, о разговорах, которые Пенс имел с тогдашним президентом Дональдом Трампом перед штурмом Капитолия 6 января 2021 года, и которые, возможно, привели к этому штурму.

Напомним, что в декабре 2022 года Комиссия Конгресса, которая расследует нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, опубликовала свой окончательный отчет. Конгрессмены обвиняют экспрезидента США Дональда Трампа в "заговоре многих сторон" с целью воспрепятствовать свободе народа и подорвать демократию.