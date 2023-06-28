У США стверджують, що генерал Суровікін знав про бунт Пригожина

Генерал Сергій Суровікін і Володимир Путін. Фото: Reuters

У США стверджують, що російський генерал Сергій Суровікін заздалегідь знав про те, що Євген Пригожин готує повстання. Ймовірно, він навіть допомагав ватажку "вагнерівців" готувати переворот і його підтримували деяка еліта у російській армії.

Про це повідомляє The New York Times.

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Офіційні особи у США стверджують, що Пригожин навряд чи почав би бунт, якби не був впевнений у підтримці еліти.

"Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали також могли підтримати спробу пана Пригожина силою змінити керівництво Міноборони. Нинішні та колишні офіційні особи США заявили, що пан Пригожин не почав би свого повстання, якби не вірив, що інші, хто займає владу, прийдуть йому на допомогу", — йдеться у матеріалі.

Повідомляється, якщо Путін матиме докази того, що Суровікін міг допомагати Пригожину, у нього буде єдиний варіант — усунити генерала з посади. Однак, за словами деяких аналітиків, російський диктатор хоче перекласти повстання лише на Пригожина та зруйнувати його репутацію серед "вагнерівців" і суспільства загалом.

"Путін не бажає змінювати людей. Але якщо спецслужба покладе факти на стіл Путіна і якщо деякі факти будуть причетні до Суровікіна, це може змінитися", — йдеться у матеріалі.

Союз Суровікіна і Пригожина

Той факт, що після влаштованого бунту Пригожин досі живий, може бути доказом його союзу із Суровікіним.

До того ж сам генерал виступив проти повстання лише тоді, коли воно стало публічним. Але навіть у ньому він відкрито не засуджував Пригожина.

"Я закликаю вас зупинитися. Ворог просто чекає, коли внутрішньополітична ситуація в нашій країні загостриться", — написав Суровікін.

Як кажуть аналітики, генералу було незручно засуджувати свого колишнього союзника, з яким він має однакові погляди на військове командування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у військовому перевороті, який влаштували "вагнерівці", президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив посередником між Путіним та Пригожиним. На думку експертів, так звана "миротворча місія" може бути вигідною білоруському диктатору, і він, ймовірно, використає власника ПВК "Вагнера" для досягнення своїх цілей.