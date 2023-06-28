В США утверждают, что генерал Суровикин знал о бунте Пригожина

Генерал Сергей Суровикин и Владимир Путин. Фото: Reuters

В США утверждают, что российский генерал Сергей Суровикин заранее знал, что Евгений Пригожин готовит восстание. Вероятно, он даже помогал главарю "вагнеровцев" готовить переворот и его поддерживала некоторая элита в русской армии.

Об этом сообщает The New York Times.

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Суровикин знал о бунте Пригожина

Официальные лица в США утверждают, что Пригожин вряд ли бы начал бунт, если бы не был уверен в поддержке элиты.

"Американские официальные лица также заявили, что есть признаки того, что другие российские генералы также могли поддержать попытку г-на Пригожина силой сменить руководство Минобороны. Нынешние и бывшие официальные лица США заявили, что пан Пригожин не начал бы своего восстания, если бы не верил, что другие, кто занимает власть, придут ему на помощь", — говорится в материале.

Сообщается, если у Путина будут доказательства того, что Суровикин мог помогать Пригожину, у него будет единственный вариант — отстранить генерала от должности. Однако, по словам некоторых аналитиков, российский диктатор хочет перевести восстание только на Пригожина и разрушить его репутацию среди "вагнеровцев" и общества в целом.

Путин не желает менять людей. Но если спецслужба положит файлы на стол Путина и если некоторые файлы будут причастны к Суровикину, это может измениться", — говорится в материале.

Союз Суровикина и Пригожина

Тот факт, что после устроенного бунта Пригожин все еще жив, может быть доказательством его союза с Суровикиным.

К тому же сам генерал выступил против восстания только тогда, когда оно стало публичным. Но даже в нем он открыто не осуждал Пригожина.

"Я призываю вас остановиться. Враг просто ждет, когда внутриполитическая ситуация в нашей стране обострится", — написал Суровикин.

Как говорят аналитики, генералу было неудобно осуждать своего бывшего союзника, с которым у него одинаковые взгляды на военное командование.

Напомним, ранее мы писали, что в военном перевороте, устроенном "вагнеровцами", президент Беларуси Александр Лукашенко выступил посредником между Путиным и Пригожиным. По мнению экспертов, так называемая "миротворческая миссия" может быть выгодна белорусскому диктатору и он, вероятно, использует владельца ЧВК "Вагнера" для достижения своих целей.