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У США схвалили поширення інформації про походження коронавірусу

11 березня 2023 08:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Палата представників США
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Палата представників США схвалила одноголосним рішенням вимогу про публічне розголошення інформації про зв'язок між Уханьським інститутом вірусології в Китаї та пандемією COVID-19. Законопроєкт був направлений на розгляд американському президенту Джо Байдену для підпису чи вето.

Про це пише CNBC.

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Раніше це питання винесли на обговорення Сенатом, який також проголосував за публікацію секретної інформації на цю тему. Таких ініціатив було зроблено після повідомлення Міненергетики США про "низький рівень достовірності" висновку про те, що вірус міг вийти з лабораторії в Ухані внаслідок нещасного випадку в 2019 році.

Крім того, директор ФБР Крістофер Рей повідомив журналістам, що його організація дійшла висновку, що пандемія могла розпочатися з інциденту у лабораторії, яку контролював китайський уряд. Рей також підозрює, що КНР зробила все можливе, щоби заплутати розслідування цього інциденту.

Запит на публічну публікацію інформації про можливе походження коронавірусу стає дедалі актуальнішим. Він дозволить визначити відповідальність за пандемію та вжити заходів, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що станом на середину січня в Україні не було помічено та ідентифіковано нові штами коронавірусної інфекції. В українських лікарнях з Covid-19 перебувало близько 3,5 тисячі людей.

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