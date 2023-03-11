В США одобрили распространение информации о происхождении коронавируса
Палата представителей США одобрила единогласным решением требование о публичном разглашении информации о связи между Уханьским институтом вирусологии в Китае и пандемией COVID-19. Законопроект был направлен на рассмотрение американскому президенту Джо Байдену для подписи или вето.
Об этом пишет CNBC.
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Коронавирус в мире
Ранее этот вопрос был вынесен на обсуждение Сенатом, который также проголосовал за публикацию секретной информации на эту тему. Такие инициативы были предприняты после сообщения Минэнергетики США о "низкой степени достоверности" вывода о том, что вирус мог выйти из лаборатории в Ухане в результате несчастного случая в 2019 году.
Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй сообщил журналистам, что его организация пришла к выводу, что пандемия могла начаться с инцидента в лаборатории, которую контролировало китайское правительство. Рэй также подозревает, что КНР сделала все возможное, чтобы запутать расследование этого инцидента.
Запрос на публичную публикацию информации о возможном происхождении коронавируса становится всё более актуальным. Он позволит определить ответственность за пандемию и принять меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что по состоянию на середину января в Украине не были замечены и идентифицированы новые штаммы коронавирусной инфекции. В украинских больницах из Covid-19 находилось около 3,5 тысяч человек.