У США прокоментували зустріч представниці генсека ООН із дитячим омбудсменом РФ

Речник Держдепу США Метью Міллер. Фото: usembassy.gov

У Сполучених Штатах Америки відреагували на зустріч представниці генсека ООН з питань дітей у збройних конфліктах Вірджинії Гамба із дитячим омбудсменом Росії Марією Львовою-Бєловою. В Америці висловили занепокоєння.

Про це сказав речник Держдепу США Метью Міллер, передає "Європейська правда".

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"Ми глибоко стурбовані тим, що високопоставлений дипломат ООН зустрілася з особою, яка приховується від правосуддя й проти якої МКС видав ордер на арешт за вчинення воєнних злочинів проти дітей", — наголосив Міллер.

За його словами, така поведінка підриває спільні зобов'язання із захисту дітей у зонах конфлікту.

Речник сказав, що Росія свідомо проводить примусову депортацію дітей з України та вчиняє інші злочинні дії.

"Діти є однією з найбільш вразливих груп населення. Вони повинні бути захищені, особливо під час війни. Тож, ми продовжуємо закликати до відповідальності за воєнні злочини", — сказав Міллер.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Також ми писали, що у липні росіяни визнали факт викрадення на окупованій під час повномасштабного вторгнення території України понад двох тисяч дітей-сиріт.

Додамо, депортація українців була спланована Росією ще до початку повномасштабного вторгнення. До 24 лютого 2022 року влада Ростовської області повідомила про підготовку майже 200 пунктів тимчасового розміщення для жителів Донбасу на своїй території.