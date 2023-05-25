В США прокомментировали встречу представителя генсека ООН с детским омбудсменом РФ
В Соединенных Штатах Америки отреагировали на встречу представителя генсека ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах Вирджинии Гамба с детским омбудсменом России Марией Львовой-Беловой. В Америке выразили обеспокоенность.
Об этом сказал спикер Госдепа США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".
Встреча представителя генсека ООН с детским омбудсменом РФ
"Мы глубоко обеспокоены тем, что высокопоставленный дипломат ООН встретилась с лицом, скрывающимся от правосудия и против которого МКС выдал ордер на арест за совершение военных преступлений против детей", — подчеркнул Миллер.
По его словам, такое поведение подрывает общие обязательства по защите детей в зонах конфликта.
Спикер сказал, что Россия сознательно проводит принудительную депортацию детей из Украины и совершает другие преступные действия.
"Дети являются одной из самых уязвимых групп населения. Они должны быть защищены, особенно во время войны. Поэтому мы продолжаем призывать к ответственности за военные преступления", — сказал Миллер.
Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовской-Беловой.
Также мы писали, что в июле россияне признали факт похищения на оккупированной во время полномасштабного вторжения территории Украины более двух тысяч детей-сирот.
Добавим, что депортация украинцев была спланирована Россией еще до начала полномасштабного вторжения. До 24 февраля 2022 года власти Ростовской области сообщили о подготовке почти 200 пунктов временного размещения для жителей Донбасса на своей территории.