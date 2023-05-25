В США прокомментировали встречу представителя генсека ООН с детским омбудсменом РФ

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото: usembassy.gov

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на встречу представителя генсека ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах Вирджинии Гамба с детским омбудсменом России Марией Львовой-Беловой. В Америке выразили обеспокоенность.

Об этом сказал спикер Госдепа США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".

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"Мы глубоко обеспокоены тем, что высокопоставленный дипломат ООН встретилась с лицом, скрывающимся от правосудия и против которого МКС выдал ордер на арест за совершение военных преступлений против детей", — подчеркнул Миллер.

По его словам, такое поведение подрывает общие обязательства по защите детей в зонах конфликта.

Спикер сказал, что Россия сознательно проводит принудительную депортацию детей из Украины и совершает другие преступные действия.

"Дети являются одной из самых уязвимых групп населения. Они должны быть защищены, особенно во время войны. Поэтому мы продолжаем призывать к ответственности за военные преступления", — сказал Миллер.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовской-Беловой.

Также мы писали, что в июле россияне признали факт похищения на оккупированной во время полномасштабного вторжения территории Украины более двух тысяч детей-сирот.

Добавим, что депортация украинцев была спланирована Россией еще до начала полномасштабного вторжения. До 24 февраля 2022 года власти Ростовской области сообщили о подготовке почти 200 пунктов временного размещения для жителей Донбасса на своей территории.