У США пояснили, що для них буде означати перемогу України у війні з Росією

Президент США Джо Байден виступає з промовою. Фото: REUTERS

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател пояснив, яка подія для Вашингтону буде перемогою України у війні з Росією. За його словами, коли російські військові повністю покинуть українську територію, то це вважатиметься перемогою Києва.

Про це повідомляє Голос Америки.

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"Українці відзначають 32 річницю Декларації про незалежність від Радянського Союзу. Це також другий День незалежності України з початку повномасштабної незаконної та неспровокованої агресії Росії. Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України", — наголосив Пател.

Він зазначив, що Сполучені Штати підтримують ініціативу з досягнення "справедливого та стійкого миру в Україні, яка повинна зберігати свою незалежність, суверенітет, демократичність та процвітання".

За словами заступника речника Держдепартаменту, США з партнерами будуть допомагати Україні скільки буде потрібно, щоб вона могла захистити себе від Росії та "бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час".

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Також ми писали, що США спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО, якщо вона відмовиться від частини своїх територій на користь Росії.