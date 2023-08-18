У США пояснили, що для них буде означати перемогу України у війні з Росією
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател пояснив, яка подія для Вашингтону буде перемогою України у війні з Росією. За його словами, коли російські військові повністю покинуть українську територію, то це вважатиметься перемогою Києва.
Про це повідомляє Голос Америки.
Коли для США настане перемога України
"Українці відзначають 32 річницю Декларації про незалежність від Радянського Союзу. Це також другий День незалежності України з початку повномасштабної незаконної та неспровокованої агресії Росії. Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України", — наголосив Пател.
Він зазначив, що Сполучені Штати підтримують ініціативу з досягнення "справедливого та стійкого миру в Україні, яка повинна зберігати свою незалежність, суверенітет, демократичність та процвітання".
За словами заступника речника Держдепартаменту, США з партнерами будуть допомагати Україні скільки буде потрібно, щоб вона могла захистити себе від Росії та "бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час".
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.
Також ми писали, що США спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО, якщо вона відмовиться від частини своїх територій на користь Росії.