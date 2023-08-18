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В США объяснили, что для них будет означать победу Украины в войне с Россией

18 августа 2023 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В США объяснили, что для них будет означать победу Украины в войне с Россией
Президент США Джо Байден выступает с речью. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател объяснил, какое событие для Вашингтона будет победой Украины в войне с Россией. По его словам, когда российские военные полностью покинут украинскую территорию, это будет считаться победой Киева.

Об этом сообщает Голос Америки.

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"Украинцы отмечают 32 годовщину Декларации о независимости от Советского Союза. Это также второй День независимости Украины с начала полномасштабной незаконной и неспровоцированной агрессии России. Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью забралась из Украины", — подчеркнул Пател.

Он отметил, что Соединенные Штаты поддерживают инициативу по достижению "справедливого и устойчивого мира в Украине, которая должна сохранять свою независимость, суверенитет, демократичность и процветание".

По словам заместителя представителя Госдепартамента, США с партнерами будут помогать Украине сколько потребуется, чтобы она могла защитить себя от России и "быть в сильнейшей позиции за столом переговоров, когда придет время".

Напомним, что Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Также мы писали, что США опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО, если она откажется от части своих территорий в пользу России.

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