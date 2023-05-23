В США назвали сроки поставки F-16 в Украину

Истребитель F-16. Фото: Эзра Акайян

В военно-воздушных силах США заявили, что на поставку истребителей F-16 понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". Это произошло после того, как президент США Джо Байден поддержал совместное обучение украинских пилотов.

Об этом сообщает CNN.

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Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что понадобится по крайней мере "несколько месяцев", прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16, и нужно проработать ряд деталей, прежде чем украинские ВВС смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

"Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки украинских ВВС менее чем за несколько месяцев", — сказал Кендалл.

Отмечается, что это относительно скорый срок, поскольку, по словам официального представителя ВВС США, для подготовки нового американского пилота обычно требуется более двух лет. Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который на время отказался от управления реактивным самолетом, может длиться до пяти месяцев.

"Настало правильное время начать готовить украинскую армию к будущему"

Публично США месяцами утверждали, что истребители не являются первоочередными в списке приоритетов и быстро исчерпают доступное финансирование для помощи Украине вместо более важного оружия. Фрэнк Кендалл заявил о том, что было внезапным поворотом для администрации Байдена. Речь идет о решении, что пришло правильное время начать готовить украинскую армию к будущему.

"Украина останется независимым государством. Ей понадобится полный набор военных возможностей для его требований, и поэтому пора начать думать о том, как эта армия может выглядеть и что она будет включать", — заявил Кендалл.

Напомним, украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.

Также мы писали, что Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут происходить после начала всеобщего контрнаступления.

США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.