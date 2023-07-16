У серпні президент Угорщини Каталін Новак відвідає Україну

Президент Угорщини Каталін Новак. Фото: hungarytoday

Президент Угорщини Каталін Новак має намір відвідати Україну наступного місяця. За планами, вона має відвідати Київ та Закарпаття.

Про це повідомляє Telex.

Читайте також:

Візит Каталін Новак в Україну

У повідомленні йдеться, що Новак погодилася на пропозицію українського уряду і буде присутня на Кримській платформі, яка запланована у Києві 23 серпня. Також можлива зустріч глави Угорщини із президентом України Володимиром Зеленським.

Перш ніж вирушити до столиці України, угорський лідер планує зупинитися на Закарпатті. Там вона разом з угорцями відсвяткує 20 серпня День короля Стефана.

Зазначимо, що востаннє Каталін Новак зустрічалася із Зеленським 26 листопада минулого року. На той момент вона, разом із прем'єр-міністрами Польщі та Бельгії, відвідала Україну.

Нагадаємо, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти того, щоб Єврокомісія виділяла Україні фінансову допомогу. Йдеться про суму у розмірі 50 млрд євро.

Крім того, Орбан заявив, що Угорщина вимагатиме продовження заборони на імпорт українського зерна і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня.