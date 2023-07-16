У серпні президент Угорщини Каталін Новак відвідає Україну
Президент Угорщини Каталін Новак має намір відвідати Україну наступного місяця. За планами, вона має відвідати Київ та Закарпаття.
Про це повідомляє Telex.
Візит Каталін Новак в Україну
У повідомленні йдеться, що Новак погодилася на пропозицію українського уряду і буде присутня на Кримській платформі, яка запланована у Києві 23 серпня. Також можлива зустріч глави Угорщини із президентом України Володимиром Зеленським.
Перш ніж вирушити до столиці України, угорський лідер планує зупинитися на Закарпатті. Там вона разом з угорцями відсвяткує 20 серпня День короля Стефана.
Зазначимо, що востаннє Каталін Новак зустрічалася із Зеленським 26 листопада минулого року. На той момент вона, разом із прем'єр-міністрами Польщі та Бельгії, відвідала Україну.
Нагадаємо, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти того, щоб Єврокомісія виділяла Україні фінансову допомогу. Йдеться про суму у розмірі 50 млрд євро.
Крім того, Орбан заявив, що Угорщина вимагатиме продовження заборони на імпорт українського зерна і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня.