В августе президент Венгрии Каталин Новак посетит Украину

Президент Венгрии Каталин Новак. Фото: hungarytoday

Президент Венгрии Каталин Новак намерена посетить Украину в следующем месяце. По планам, она должна посетить Киев и Закарпатье.

Об этом сообщает Telex.

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В сообщении говорится, что Новак согласилась на предложение украинского правительства и будет присутствовать на Крымской платформе, которая запланирована в Киеве 23 августа. Также возможна встреча главы Венгрии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прежде чем отправиться в столицу Украины, венгерский лидер планирует остановиться в Закарпатье. Там она совместно с венграми отпразднует 20 августа День короля Стефана.

Отметим, что последний раз Каталин Новак встречалась с Зеленским 26 ноября прошлого года. В тот момент она, вместе с премьер-министрами Польши и Бельгии, посетила Украину.

Напомним, что премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против того, чтобы Еврокомиссия выделяла Украине финансовую помощь. Речь идет о сумме в размере 50 млрд евро.

Кроме того, Орбан заявил, что Венгрия потребует продления запрета на импорт украинского зерна и по истечении срока запрета Еврокомиссии 15 сентября.