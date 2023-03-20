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У Сербії розкритикували ордер на арешт диктатора путіна

20 березня 2023 07:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Александер Вучич та володимир путін
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Президент Сербії Александер Вучич виступив проти рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту путіна. Він вважає, що такий крок матиме негативні наслідки й лише продовжить війну в Україні.

Про це пише АР з посиланням на його слова.

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Деталі

Сербія вже неодноразово демонструвала свою позицію щодо "не засудження дій" росії в Україні. Спочатку країна виступала проти санкцій щодо москви, тепер же Сербія критикує рішення Міжнародного кримінального суду.

"Як на мене, не заглиблюючись у юридичні нюанси, видача ордера на арешт путіна матиме погані політичні наслідки. Це свідчить про небажання говорити про мир й припинення вогню", — сказав президент Сербії Вучич.

За його словами, метою винесення ордера на арешт президента рф є "ускладнення його комунікації".

"Кожен, хто спілкуватиметься із ним, знатиме, що його обвинувачено у воєнних злочинах", — зазначив глава Сербії.

Нагадаємо, палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордери на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Також ми писали, що речниця російського мзс Марія Захарова відреагувала на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Вона заявила, що на території росії в цього органу "немає повноважень".

Додамо, Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт путіна. Президент наголосив, що це історична подія, яка стане початком відповідальності рф за всі злочини.

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