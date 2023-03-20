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В Сербии раскритиковали ордер на арест диктатора путина

20 марта 2023 07:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Александер Вучич и владимир путин
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Президент Сербии Александер Вучич выступил против решения Международного уголовного суда по аресту путина. Он считает, что такой шаг будет иметь негативные последствия и только продолжит войну в Украине.

Об этом пишет АР со ссылкой на его слова.

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Сербия уже неоднократно демонстрировала свою позицию по "не осуждению действий" россии в Украине. Сначала страна выступала против санкций в отношении москвы, теперь же Сербия критикует решение Международного уголовного суда.

"Как по мне, не углубляясь в юридические нюансы, выдача ордера на арест путина будет иметь плохие политические последствия. Это свидетельствует о нежелании говорить о мире и прекращении огня", — сказал президент Сербии Вучич.

По его словам, целью вынесения ордера на арест президента россии является "усложнение его коммуникации".

"Каждый, кто будет общаться с ним, будет знать, что он обвинен в военных преступлениях", — отметил глава Сербии.

Напомним, палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта издала ордера на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.

Также мы писали, что спикер российского мида Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Она заявила, что на территории россии у этого органа "нет полномочий".

Добавим, Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда по ордеру на арест путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности россии за все преступления.

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