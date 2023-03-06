В кремле уже активно готовятся к президентским выборам в 2024 году

В 2024 году в россии пройдут выборы президента

В окружении кремлевского диктатора уже активно обсуждают предстоящие президентские выборы. Там считают, что результат будет лучше, чем в 2018 году.

Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседников.

Чего ждать от выборов в рф

В кремле уже готовятся к президентским выборам в 2024 году. Однако там считают, что результат и явка избирателей будет лучше, чем к примеру в 2018 году.

Следовательно, недавно в администрации президента рф были собраны все сотрудники внутриполитического блока кремля. В частности, там обсуждалось, как власти россии смогут сохранить "высокий уровень поддержки и консолидации граждан".

Речь шла и о том, чтобы результаты были "лучше, чем во время прошедшей кампании" как в поддержке, так и в явке. В кремле считают, что после "присоединения" оккупированных территорий Украины количество избирателей путина в рф якобы возросло.

Напомним, ранее экс-председатель Генштаба Великобритании Ричард Даннатт заявлял, что вскоре недовольные генералы армии россии могут прогнать путина из кремля.

Даннат уверен, что несколько решающих ударов, нанесенных в определенных точках на фронте, могут сломать моральный дух русского солдата и сломать хребет русской армии.