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У РФ призовники не хочуть брати повістки: новобранців шукають через відеокамери

18 квітня 2023 05:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У РФ призовники не хочуть брати повістки: новобранців шукають через відеокамери
В Москві призовників виявляють за допомогою камер відеоспостереження. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Москві використовують систему відеоспостереження для виявлення призовників.

Про це повідомляє  російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на військового комісара Москви Максим Локтєва.

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"За вказівкою мера Москви організації, у яких працюють призовники, надають у військові комісаріати відомості про них. Освітні організації допомагають нам визначити, де призовник навчається", — заявив він.

Локтєв також додав, що питання призову користується підтримкою мера Москви Сергія Собяніна та МВС.

Він зазначив, що основна причина неявки призовників до військоматів є проживання не за місцем реєстрації, що ускладнює процедуру видачі повістки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів нещодавно розширив повноваження військкоматів. Їм дозволили вручати повістки незалежно від їх місця взяття на облік. Раніше військовозобов'язані мали відвідувати військкомат, в якому вони були зареєстровані, а не той, де вони фактично перебувають.

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