В РФ призывники не хотят брать повестки: новобранцев ищут через видеокамеры

В Москве призывников обнаруживают с помощью камер видеонаблюдения. Фото: УНИАН

В Москве используют систему видеонаблюдения для обнаружения призывников.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на военного комиссара Москвы Максима Локтева.

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"По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник учится" , — заявил он.

Локтев также добавил, что вопрос призыва пользуется поддержкой мэра Москвы Сергея Собянина и МВД.

Он отметил, что основная причина неявки призывников к военкоматам является проживание не по месту регистрации, что усложняет процедуру выдачи повестки.

Напомним, Кабинет министров недавно расширил полномочия военкоматов. Им разрешили вручать повестки вне зависимости от их места взятия на учет. Ранее военнообязанные должны были посещать военкомат, в котором они были зарегистрированы, а не тот, где они фактически находятся.